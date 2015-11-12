هاني البحيري يكشف سر إطلاله سميرة سعيد الأخيرة

كشف مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري عن سر إطلاله المطربة سميرة سعيد في مصر أثناء مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية حيث كان البحيري هو مصمم فستانها.

فقال هاني أثناء لقاء قصير له في برنامج"عرب وود"الذي يعرض على قناة "روتانا" إنه تعاون مع سميرة للمرة الأولى من خلال تصميم فستانها، وعرف من شخصيتها أن طلباتها يطلق عليها"السهل الممتنع". فهي تطلب أشياء بسيطة للغاية لكنها في الوقت نفسه مميزة جداً وهي تعرف جيداً أنها "ستار". لذا لا تفكر نهائياً في أن تطلب منه أن تتميز بفستانها وتخطف الأضواء. فهذا الشيء بعيد تماماً عن شخصية سميرة.

وأضاف هاني أن سميرة تتميز في ذوقها باختيار "الستايل" الأجنبي بالتصميم العربي. وهو ما تطابق تماماً على فستانها الأخير بالمهرجان.

وكانت سميرة قد شاركت لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية بمصر والتي انتهت فعالياته مؤخراً.