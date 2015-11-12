أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هاني البحيري يكشف سر إطلاله سميرة سعيد الأخيرة

Google+ Print
هاني البحيري يكشف سر إطلاله سميرة سعيد الأخيرة هاني البحيري يكشف سر إطلاله سميرة سعيد الأخيرة

الأربعاء 11-11-2015 17:00

كشف مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري عن سر إطلاله المطربة سميرة سعيد في أثناء مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية حيث كان البحيري هو مصمم فستانها.
فقال هاني أثناء لقاء قصير له في برنامج"عرب وود"الذي يعرض على قناة "روتانا" إنه تعاون مع سميرة للمرة الأولى من خلال تصميم فستانها، وعرف من شخصيتها أن طلباتها يطلق عليها"السهل الممتنع". فهي تطلب أشياء بسيطة للغاية لكنها في الوقت نفسه مميزة جداً وهي تعرف جيداً أنها "ستار". لذا لا تفكر نهائياً في أن تطلب منه أن تتميز بفستانها وتخطف الأضواء. فهذا الشيء بعيد تماماً عن شخصية سميرة.
وأضاف هاني أن سميرة تتميز في ذوقها باختيار "الستايل" الأجنبي بالتصميم العربي. وهو ما تطابق تماماً على فستانها الأخير بالمهرجان.
وكانت سميرة قد شاركت لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية بمصر والتي انتهت فعالياته مؤخراً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»