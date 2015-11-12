ضبط ساقطتين تمارسان الرذيلة مع خليجيين بالدقى

ألقت مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة القبض على ساقطتين تمارسان الدعارة مع عدد من الخليجين بشقة بمنطقة الدقى، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد عماد عكاشة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة تفيد بتردد فتيات على شقة بمنطقة الدقى لممارسة الرذيلة مع عدد من الأشخاص الخليجين بالدقى.

وبالحصول على إذن من النيابة تم مداهمة الشقة وتمكن المقدم أحمد دبوس والرائد محمد سعيد من ضبط فتاتين تمارسان الرذيلة مع خليجيين، وكشفت التحريات أن الساقطتين حصلا على مبلغ 3 آلاف جنيه مقابل الإقامة بالشقة لمدة يومين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.