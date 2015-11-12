نيكول سابا تدخل الدراما السورية

بتصريح حصري لموقع «سيدتي نت»، أعلنت شركة غولدن لاين للإنتاج والتوزيع الفني، انضمام النجمة اللبنانية نيكول سابا للدراما السورية؛ من خلال الخماسية التلفزيونية «بطعم السكر»، تأليف ناديا الأحمر، وإخراج كنان صيدناوي، تجسد سابا شخصية فتاة ريفية، تتزوج برجل يكبرها في العمر بعدة سنوات، بعد أن تخلى عنها حبيبها الشاب، فتقرر أن تكون جزءاً من لعبة الحياة التي ظلمتها، ولكن القدر يجرفها إلى اقتراف أمور سيئة لم تكن تتخيلها يوماً؛ لتجد نفسها أنثى تتنفس موتها يومياً ووببطء.. هو موت مغلف بطعم الترف والعز والجاه.. موت مغلف بطبقة من السكر وبداخله طعم مرّ كالعلقم.