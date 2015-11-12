غيث الهايم يطلق «شوف غيري» عبر صفحته على يوتيوب

أطلق الفنان الإماراتي الطيار غيث الهايم، أحدث أغنياته المنفردة والمصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان «شوف غيري»، متعاوناً بها مع المخرج خليل صالحة، الذي اختار مدينة دبي لتصويرها في عدد من المواقع، وعلى مدار يومي عمل وتصوير، وذلك من خلال صفحته في موقع «اليوتيوب» العالمي: youtube.com/GhaithAlhayem، بمشاركة المطرب الغربي «فكتور» الذي شارك في تصوير اليوم الثاني، متضمنة الكلمات الإنجليزية.

وأعرب غيث الهايم عن سعادته بإطلاق العمل الجديد «شوف غيري» بعد عدة تأجيلات، شاكراً تعاونه الأول مع الفنان يوسف العماني من ناحية الألحان، ومع الشاعر الغنائي مشرف العتابي، والموزع الموسيقي المايسترو خالد عويضة، والتي تم تسجيلها ما بين دبي والقاهرة على يد مجموعة كبيرة من أهم الموسيقيين في العالم العربي، على رأسهم المايسترو هاني فرحات للوتريات، والفنان روكيت للجيتار، وسمير القطان للإيقاعات الخليجية؛ ليقوم بعملية المكس خالد عويضة، والماسترنغ أمير محروس من مصر.

وأكد غيث الهايم أن الأغنية أخذت الكثير من العمل والجهد في تصويرها، وعملية المونتاج التي قام بها وائل عيد، مع المخرج خليل صالحة الذي وفر كل الإمكانات اللازمة لتصوير الأغنية، ضمن سيناريو صغير لخدمة العمل، متضمناً الهجران وانتهاء العلاقات العاطفية، وسط مشاركة فريق فني من المشاركين في لوحات الاستعراض التي تضمنها السيناريو.

رابط أغنية «شوف غيري» في اليوتيوب:

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