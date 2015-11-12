سلاف فواخرجي تختار الـ«أحمر»

دبي - تمام عجمية

وقّعت النجمة السوريّة سلاف فواخرجي عقد بطولة مسلسل «أحمر»، مع شركة «سما الفن»، لتكون بذلك من أوائل النجوم المنضمين لقائمة أبطال العمل، الذي يخوض فيه المخرج جود سعيد تجربته الإخراجية الأولى بالدراما التلفزيونية،

عن نص كتبه علي وجيه بالشراكة مع الممثل يامن الحجلي، وتدور أحداثه في دمشق، خلال الظروف الراهنة، ولكن «بعيداً عن الخوض في تفاصيل الحرب السوريّة، والتي ستكون مجرد خلفية للأحداث». وتؤدي فواخرجي في «أحمر» دور «سماح» وهي صحافية ومذيعة، تشهد جريمة قتل بحارتها، وتعمل على كشف ملابسات هذه الجريمة من خلال تحقيق صحفي، بينما تعيش قصّة حب عاصفة، ويكون لتلك الحادثة تأثيرٌ كبيرٌ عليها، حيث تمرّ بنقاط تحوّل كبيرة، في حياتها الشخصيّة، ومسيرتها المهنيّة. النجمة السوريّة التي لقبتها الصحافة الفرنسية والأوربية بـ«ذات الرداء الأحمر»، يوم لفتت الأنظار بفستانها الأحمر على السجّادة الحمراء لمهرجان «كان» السينمائي سنة 2006؛ ستجسّد إذن الشخصية النسائية الأبرز في مسلسل «أحمر» لموسم دراما رمضان 2016، وهو ثاني عمل يجمع بينها وبين والمخرج جود سعيد، بعد الفيلم السينمائي «بانتظار الخريف»، المشارك بالدورة السابعة والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، والذي تبدأ فعالياته اليوم، في العاصمة المصرية.