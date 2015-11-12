أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لماذا تعرّضت هذه الممثلة اللبنانية للضرب والعنف بشتى أنواعه؟

Google+ Print
لماذا تعرّضت هذه الممثلة اللبنانية للضرب والعنف بشتى أنواعه؟ لماذا تعرّضت هذه الممثلة اللبنانية للضرب والعنف بشتى أنواعه؟

الأربعاء 11-11-2015 19:06

ذكرت الفنانة اللبنانية ريفان كنعان في اتصال خاص أجري معها هاتفياً لـ"سيِّدتي نت" أنها قاربت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "شربكه" الذي تناول قضايا اجتماعية متعددة ومن أبرزها: التحرش، العنف، الطلاق.
ومن المحتمل عرض المسلسل قريباً على القناة الأولى، وهو من تأليف ورشة عمل، ومن إخراج علي الشويفعي، وإشراف عام لعبدالخالق الغانم، ويشارك في بطولة العمل على رأس الهرم خالد البريكي والفنانة هيفاء حسين، إضافة إلى نخبة ليست قليلة من نجوم الخليج المتميزين، كما ذكرت ريفان أنها جسدت من خلال العمل المكون من 15 حلقة منفصلة بطولة إحدى حلقاته المتميزة، والتي تتناول قضية الضرب والعنف بشتى أنواعه.
ومن الجدير بالذكر أن ريفان مستاءة جداً؛ نظراً لعدم مشاركتها في "طريق المعلمات" لظروف خاصة منعتها من ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي