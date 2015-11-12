لماذا تعرّضت هذه الممثلة اللبنانية للضرب والعنف بشتى أنواعه؟

ذكرت الفنانة اللبنانية ريفان كنعان في اتصال خاص أجري معها هاتفياً لـ"سيِّدتي نت" أنها قاربت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "شربكه" الذي تناول قضايا اجتماعية متعددة ومن أبرزها: التحرش، العنف، الطلاق.

ومن المحتمل عرض المسلسل قريباً على القناة الأولى، وهو من تأليف ورشة عمل، ومن إخراج علي الشويفعي، وإشراف عام لعبدالخالق الغانم، ويشارك في بطولة العمل على رأس الهرم خالد البريكي والفنانة هيفاء حسين، إضافة إلى نخبة ليست قليلة من نجوم الخليج المتميزين، كما ذكرت ريفان أنها جسدت من خلال العمل المكون من 15 حلقة منفصلة بطولة إحدى حلقاته المتميزة، والتي تتناول قضية الضرب والعنف بشتى أنواعه.

ومن الجدير بالذكر أن ريفان مستاءة جداً؛ نظراً لعدم مشاركتها في "طريق المعلمات" لظروف خاصة منعتها من ذلك.