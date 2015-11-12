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بالصورة: بعد غياب..تعرفوا إلى ابنة عابد فهد "ليونا"

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بالصورة: بعد غياب..تعرفوا إلى ابنة عابد فهد "ليونا" بالصورة: بعد غياب..تعرفوا إلى ابنة عابد فهد "ليونا"

الأربعاء 11-11-2015 19:25

حصلت "سيدتي نت" على صورة حصرية لابنة الممثل السوري عابد فهد "ليونا" البالغة من العمر 11 عاماً. وظهرت ليونا المقلّة في ظهورها الإعلامي، وهي تلتقط صورتين "سيلفي"، أثناء حفلة الموسيقار اليوناني "ياني"، الذي أحياها في مدينة "الشارقة"، في الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت برفقة والدها عابد وأمها الإعلامية زينة يازجي.

وكان عابد قد كشف في لقاء صحافي عن أن "ليونا" تحبّ التصوير والفيديو، وتتابع السينما بشكل مكثف.

 

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