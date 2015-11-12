نجم صف أول ينشر الإيدز بين نجمات هوليوود

أجواء مشحونة بالقلق والخوف تسيطر على بعض نجمات هوليوود بعدما شُخصت حالة ممثل من الفئة الأولى، موصوف أنه زير نساء، بإصابته بفيروس نقص المناعة، الإيدز.

النجم الذي لم تذكر الصحف إسمه بعد، كانت لديه علاقات مع عدد من النجمات المعروفات، من بينهم ممثلة حائزة على جوائز عالمية، ونجمة أفلام دينية، وشخصية هوليوودية ذات ماض مثير للجدل، ونجمة تلفزيونية، وشخصية إعلامية وعارضة أزياء.

وأعلن رجل أعمال أميركي أنه أصبح من المعروف أن هذا النجم مصاب بفيروس نقص المناعة، مضيفاً أنه علم بمرضه منذ سنوات، وعلى الرغم من ذلك عرّض كثيراً من النساء للخطر، الأمر الذي يثير الاشمئزاز.

ورفض النجم الإعلان عن مرضه حتى بعدما شجعه أصدقاء له على القيام بذلك خوفاً على مسيرته الفنية، ولعدم إفساح المجال لعشيقاته السابقات للقيام بأي عمل قانوني ضدّه بحجة تعريض حياتهم للخطر.

تجدر الإشارة الى أن محاميه على بيّنة من الوضع، ويستعدّ لاحتمالات أي شكوى قانونية من عشيقاته السابقات.

وتأتي هذه الأنباء بعد شهرين فقط من إعتراف الممثل الأمريكي، داني بينتورو ، بإصابته بمرض الإيدز منذ 12 عاماً، وأن المرض كان قد انتقل إليه عن طريق العلاقات الحميمة.