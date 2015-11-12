جورج كلوني ينفي خبر حمل زوجته

ضجت وسائل الإعلام العالمية الأسبوع الماضي بخبر حمل المحامية اللبنانية أمل علم الدين زوجة النجم العالمي جورج كلوني، وأعلنت مجلة "OK" حينها أن أمل في الشهر الثالث، كما نشرت عدداً من الصور لزوجة الممثل تظهر حملها.

الآن، وبعد أسبوع من تداول الخبر السار، نفى المتحدث الرسمي باسم جورج كلوني الشائعات التي زعمت حمل علم الدين، بحسب موقع International Business Times.

وقال إن "المجلات الإلكترونية أصدرت الخبر بعد ظهور أمل في آخر صور لها ببطن منتفخ قليلاً، لكن كلوني أكد سابقا أن زوجته لن تستطيع الحمل في الفترة الحالية لسوء تغذيتها".

يشار إلى أن مجلة "OK" وضعت على غلاف عددها الأخير، صورة لأمل وجورج كلوني، بدا فيها بطنها منتفخاً، بلعبة محترفة من المجلة، وعنونت أن أمل كلوني حامل في أسبوعها الـ 14 ، وأن زوجها يأمل أن يكون المولود صبياً، مع أنه خائف من مضاعفات الحمل على زوجته بسبب نحافتها، وأن أمل رفضت الخضوع لعلاجات التلقيح الإصطناعي من أجل الحمل.