فيلم رونالدو – 10 أشياء تجاهلها كريستيانو ' انتقاله لبرشلونة وبيتزا فيرجسون '

ربما كان مفاجئا ألا يذكر كريستيانو رونالدو مسيرته الرائعة مع مانشستر يونايتد في فيلمه الوثائقي أو التحدث عن والده الروحي -كما يصفه- السير أليكس فيرجسون.

ولكن ذلك كان ضمن العديد من الأشياء التي تجاهلها رونالدو في فيلمه الوثائقي.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 10 أشياء تجاهلها رونالدو في فيلمه الذي أزيح عنه الستار يوم الاثنين الماضي.

إيرينا شايك

لم يذكر رونالدو أي شيء عن علاقته بعارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك في الفيلم مطلقا وذلك على الرغم من ارتباطهما سويا لعدة سنوات.

بل جاء اسمها عبر إحدى اللقطات التليفزيونية المسجلة والتي كانت متواجدة ضمن الفيلم.

مانشستر يونايتد

لم يأتي اسم مانشستر يونايتد على لسان رونالدو في الفيلم أبدا وذلك على الرغم من قضائه هناك ست سنوات وهو النادي الذي قدمه للعالم.

وذُكر اسم مانشستر يونايتد لمدة 19 ثانية فقط وكان ذلك عن طريق وكيل أعمال اللاعب البرتغالي جورج مينديز.

أليكس فيرجسون

دائما وأبدا ما يصف رونالدو السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد بوالده الروحي.

ولكن على الرغم من تلك العلاقة الكبيرة وحب رونالدو لفيرجسون لم يكن كافيا لذكره في فيلمه الوثائقي.

وذُكُر اسم المدرب الاسكتلندي الشهير على لسان جورج مينديز فقط وذلك حينما تحدث عن السبب خلف انتقال رونالدو لمانشستر يونايتد.

جوزيه مورينيو

على الرغم من العداء الذي جمع بين مورينيو ورونالدو حينما كان الثنائي سويا في إنجلترا إلا أن علاقتهما كانت رائعة في ريال مدريد.

ولكن بعد رحيل مورينيو عن ريال مدريد كان هناك تراشق بالتصريحات بين الثنائي.

ولم يتحدث صاروخ ماديرا خلال الفيلم أبدا عن مدربه البرتغالي أو عن حقبته في ريال مدريد.

كارلو أنشيلوتي

المدرب الذي قاد ريال مدريد لتحقيق لقبا تاريخيا انتظره كثيرا وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخ الفريق الملكي.

وعلى الرغم من تأكيد الأنباء كثيرا بأن رونالدو كان من أشد المتمسكين ببقاء أنشيلوتي على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد وعدم إقالته بنهاية الموسم الماضي.

إلا أن ذلك لم يكن كافيا له من أجل التحدث عن علاقته بالمدرب الإيطالي المخضرم.

والمرة الوحيدة التي ظهر فيها أنشيلوتي في الفيلم جاءت قبل استلام رونالدو جائزة الكرة الذهبية الثالثة في تاريخه ولم يتحدث بل ظهر في لقطة عابرة.

الانتقال لبرشلونة

كان رونالدو قريبا من الانتقال لبرشلونة عام 2003 ولكن النادي الكتالوني أوقف الصفقة آنذاك بعد ضم رونالدينيو ورافائيل ماركيز وعدم وجود أموال معه لشراء رونالدو.

وخلال الفيلم لم يتم ذكر تلك الواقعة إلا حينما أكد جورج مينديز أن برشلونة كان أحد المهتمين بضم رونالدو حينما كان مازال لاعبا في سبورتنج لشبونة.

ولم يتحدث رونالدو عن أي شيء يخص تلك الواقعة وهل كان يرغب في الانتقال للفريق الكتالوني أم أنه رفض لتحقيق حلمه بالانضمام لريال مدريد.

يورو 2004 وعلاقته بفيجو

كانت أول بطولة كبرى على مستوى المنتخب الأول التي يشارك فيها رونالدو هي يورو 2004 والمرة الوحيدة التي بلغ فيها اللاعب مع منتخب بلاده نهائي أي مسابقة دولية.

ولم يتحدث رونالدو عن منتخب البرتغال سوى في كأس العالم 2014 وكيف أثرت إصابته على مستواه في المونديال البرازيلي فقط.

كما لم يتحدث عن علاقته باللاعب البرتغالي لويس فيجو وكيف كان يلعب الثنائي سويا سواء في يورو 2004 أو في كأس العالم 2006.

وقائع تاريخية

كان رونالدو شاهدا على بعض الوقائع التاريخية التي حدثت في الملاعب الأولى هي الشجار بين لاعبي أرسنال ومانشستر يونايتد في نفق ملعب أولد ترافورد عام 2004.

وأكدت العديد من الصحف الإنجليزية أن سيسك فابريجاس لاعب أرسنال آنذاك قام بإلقاء قطعة بيتزا في وجه فيرجسون.

كما تجاهل كريستيانو التحدث عن العداء في الكلاسيو الذي حدث أثناء فترة مورينيو وبيب جوارديولا والشجار الذي حدث بين المدرب البرتغالي والراحل تيتو فيلانوفا حينما وضع أصابعه في عينيه.

دوري أبطال أوروبا

كان تتويج مانشستر يونايتد بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2008 هو مفتاح انطلاق رونالدو بسرعة البرق للحصول على جائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه.

ولكن في الفيلم تحدث رونالدو عن اللقب الثاني في مسيرته فقط والذي حصل عليه مع ريال مدريد عام 2014.

فيما لم يتحدث أبدا عن التتويج الأول بالبطولة الأوروبية وعن تسجيله لهدف في المباراة النهائية أمام تشيلسي وإضاعته لركلة جزاء في ركلات الترجيح التي فاز بها فريقه في النهاية.

العودة لأولد ترافورد

في عام 2013 كانت المرة الأولى التي يعود فيها رونالدو لملعبه السابق أولد ترافورد وكان ذلك تلك المرة بقميص ريال مدريد وكانت المواجهة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من استقبال جماهير يونايتد له بشكل مميز وتسجيله هدفا قتل به المباراة تماما لصالح ريال مدريد ورفضه الاحتفال إلا أنه لم يذكر أي شيء عن تلك المباراة.

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