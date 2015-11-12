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' دي خيا عبقري لا يوجد حارس في موهبته '

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' دي خيا عبقري لا يوجد حارس في موهبته ' ' دي خيا عبقري لا يوجد حارس في موهبته '

يؤمن أندير هيريرا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد أنه لم ير حارس مرمى مثل زميله في الفريق ومنتخب إسبانيا ديفيد دي خيا.

وكان دي خيا قريبا من الرحيل عن يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية لينضم إلى ريال مدريد ولكنه في النهاية بقى مع الفريق الإنجليزي.

وبعد ذلك جدد دي خيا تعاقده مع مانشستر يونايتد ليستمر معه حتى صيف عام 2019.

وتحدث هيريرا عن دي خيا قائلا:"هو عبقري".

وأضاف في تصريحاته لـ"راديو كتالونيا" قائلا:"دي خيا موهبة حقيقية، لم أر أي شخص مثله نحن محظوظون لوجوده معنا في مانشستر يونايتد".

وأكمل"قليلون فقط من هم لديهم نفس موهبته، إنه أمر رائع أن نكون بذلك القرب، وأتمنى أن نستمر سويا لفترات طويلة".

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