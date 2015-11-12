261 سفينة تعبر قناة السويس خلال 5 أيام بحمولة 14 مليون طن

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى لقناة السويس شهد خلال الخمسة أيام الماضية من السبت حتى أمس الأربعاء عبور 261 سفينة بحمولة قدرها 14 ملايين و56 ألف طن، وشهدت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب عبور 143 سفينة بحمولة قدرها 7 ملايين و196 ألف طن، كما شهدت القناة الجديدة عبور 118 سفينة بحمولة قدرها 6 ملايين و860 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية، أنه يوم السبت 7 نوفمبر الحالى شهدت القناة عبور 50 سفينة بحمولة قدرها 3 ملايين و685 ألف طن منهم 29 سفينة فى القناة القديمة بحمولة قدرها 2 مليون و18 ألف طن، كما شهدت القناة الجديدة عبور 21 سفينة بحمولة قدرها مليون و667 ألف طن.

وشهدت القناة يوم الأحد عبور 41 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و400 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين. وعبرت قافلة الشمال 27 سفينة، بحمولة قدرها مليون و300 ألف طن كما عبرت 14 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة قدرها مليون و100 ألف طن.

وأضافت التقارير أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين، عبور 55 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و800 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين وإن قافلة الشمال شهدت عبور29 سفينة بحمولة قدرها مليون و200 ألف طن وعبرت 26سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة قدرها مليون 600 ألف طن.

وتابعت التقارير أن المجرى الملاحى للقناة شهد الثلاثاء، عبور 54 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و800 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين وأن قافلة الشمال شهدت عبور32 سفينة بحمولة قدرها مليون 500 ألف طن وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة قدرها مليون 300 ألف طن.

كما شهدت قناة السويس أمس الأربعاء عبور 61 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و371 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور26 سفينة بحمولة قدرها مليون و178 ألف طن وعبرت 35 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة قدرها مليون 193 ألف طن.

موضوعات متعلقة :

عبور61 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 4, 2 مليون طن

http://www.youm7.com/story/2015/11/11/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B161-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-4,-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86/2435437#.VkO7KLcrKM8