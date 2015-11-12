رفعت السعيد: "النور" أنفق أموالا بلا حدود ومرشحوه يخشون الجماهير

قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن حزب النور يبرر فشله فى الانتخابات بهجومه الشديد على العملية برمتها وحجم الإنفاق الذى تشهده.

وأضاف رفعت السعيد، تعليقا على بيان يونس مخيون رئيس حزب النور، الذى أوضح فيه أن أى رجل أعمال أو صاحب مال يمكنه شراء برلمان بتكلفة لا تتجاوز الـ200 مليون دولار: "إذا كان يونس مخيون يدين الإنفاق فهو أول من يدان، وإذا كان هناك فساد فى العملية الانتخابية بشراء الأصوات والزمم فحزب النور يتصدر ذلك".

ووجه السعيد سؤاله للدكتور يونس مخيون قائلا: "كم أنفق حزب النور ابتداء من عيد الفطر وحتى الآن؟، علما بأنه يوزع كحكا ولحمة وشنطا وأدوات مدرسية وأموالا بلا حدود".

وأشار السعيد إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات تشهد وجود كثير من مرشحى الحزب السلفى لا يكتبون على لافتات دعايتهم أنهم مرشحو الحزب، ويكتفون بالرمز الانتخابى، وهذا يعنى أنهم يخشون من كراهية الجماهير لهذا الحزب.

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