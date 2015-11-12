إبراهيم عيسى: حديث الرئيس عن رجال الأعمال "حرص على صورة مصر وألا يهان أحد"

قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأربعاء، عن رجال الأعمال، ورسالته لهم كانت: "محدش أبدا يقدر يمسكم.. فيه قانون بيحكمنا"، مشيرا إلى أن هذا التصريح إما سبق أو أعقب أو صاحب قرار الإفراج عن رجل الأعمال صلاح دياب، ونجله توفيق دياب، مؤكداً أن الرسالة واضحة تماماً بأنه "لدينا رئيس حريص على صورة مصر ومجتمعنا وحريص على إعلاء قيم محترمة وحريص على أنه لا يهان أحد".

وأكد عيسى، عبر برنامجه "مع إبراهيم عيسى"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، الأربعاء، أن رسالة الرئيس لرجال الأعمال، غاية فى الأهمية وواجب شكره "لأنه ألجم أجهزة بالدولة كانت ممكن تعند ويشتد عنادها"، على حد قوله.

وأوضح عيسى أن دلالة ما حدث يجعلنا نتساءل: "إلى متى سيكون الأمر كله بتدخل من الرئيس، وما حدث فى طريقة القبض على صلاح دياب ونجله كاشف عن روح غشوم ورسالة عدوانية وتجاوز للقانون".

واستطرد عيسى: "انطلاقاً من حديثه النبيل والواضح لكنه لابد أن يحقق فى هذا الأمر ويحاسب أجهزته التى فعلت ذلك، وما ضمان عدم تكراره؟، وأى ضمان أنه لن يكون منهجا فى التعامل مع أى مواطن مثل الإرهابى الذى يرد على الأمن بالرصاص؟، وأى حد مقدم ضده بلاغ يقتحم الأمن منزله ويدخل أوضه نومه، ويخرج بعدها بيومين نتيجة تصريح للرئيس".

وشدد عيسى على ضرورة احترام أى مواطن سواء سفير أو خفير، مليونير أو فقير احتراماً لكرامة المصريين، مستطرداً: "كلنا ضبطنا صوت وصورة ما حدث مع صلاح دياب، لكن ماذا عن أقسام الشرطة ومعاملة المواطنين بها بدون كاميرات؟ أو ناشر كبير أو رجل أعمال كبير ورجل صناعة؟".

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