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استكمال تطبيق برنامج "القرائية" على 600 ألف تلاميذ بالمرحلة الابتدائية

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استكمال تطبيق برنامج "القرائية" على 600 ألف تلاميذ بالمرحلة الابتدائية استكمال تطبيق برنامج "القرائية" على 600 ألف تلاميذ بالمرحلة الابتدائية
قالت الدكتورة هناء قاسم مدير الإدارة العامة للقرائية بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تستكمل تطبيق البرنامج العلاجى "القرائية" على طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى، موضحة جارى تطبيقه على ما يقرب من 600 ألف تلميذ بالصفين.

وأضافت "قاسم" فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن الـ" 600 ألف طالب وطالبة الذين تطبق عليهم البرنامج العلاجى هم من لم يحضروا خلال شهر يوليو الماضى أثناء تطبيق البرنامج على 3 ملايين تلميذ فى الصفين الثالث والرابع آنذاك.

وأشارت هناء إلى أن الوزارة أرجأت عقد الاختبار التشخصى للطلاب لحين الانتهاء من البرنامج العلاجى لجميع الطلاب المستهدفين، مؤكدة أن من المتوقع أن يتم عقده أواخر يناير المقبل بعد الدخول فى إجازة نصف العام الدراسى.

وأوضحت هناء أن جميع المديريات مستمرة فى تطبيق البرنامج العلاجى لضعف القرائية على الطلاب، مشيرة إلى أن تفعيل البرنامج يسير بشكل منتظم إضافة إلى برنامج الحسابية وهى تنمية مهارات الحساب لدى الطلاب دون استخدام الآلة الحاسبة.

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