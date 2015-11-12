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بالصور.. مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة أشمون يطالب الأهالى بالمشاركة فى الانتخابات

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بالصور.. مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة أشمون يطالب الأهالى بالمشاركة فى الانتخابات بالصور.. مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة أشمون يطالب الأهالى بالمشاركة فى الانتخابات
قام المهندس فيصل أبو العز، مرشح حزب المصريين الأحرار، بجولة انتخابية بقرية طليا التابعة لمركز أشمون بالمحافظة، وذلك ضمن جولاته الانتخابية لمجلس النواب القادم.

وطالب أبو العز أهالى قرية طليا بالخروج يومى 22،23 من الشهر الشهر الحالى والإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع.

وأكد أبو العز خلال المؤتمر الجماهير بالقرية أنه سيعمل جاهدا من أجل الارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية، وكذلك الارتقاء بمنظومة الصحة، وذلك عن طريق الاهتمام بتطوير المستشفيات فى جميع أنحاء قرى الدائرة والمحافظة.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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