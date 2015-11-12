محافظ سوهاج يوافق على نقل مقر مرور جرجا تلبية لرغبات الأهالى

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أنه سيتم نقل مقر مرور جرجا من مقره الحالى بالطريق الزراعى إلى مقر جديد بقرية بيت خلاف، وذلك بناء على مطلب أهالى جرجا، ومن أجل خلق سيولة مرورية بالطريق الزراعى .

وجاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى لأهالى جرجا بسيادته، وبحضور اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، وأوضح محافظ سوهاج أن نقل إدارة المرور إلى المقر الجديد بقرية بيت خلاف بالظهير الصحراوى سيزيد من حيوية المنطقة بزيادة حركة المواطنين منها وإليها، مما يساهم فى زيادة تنمية المنطقة وفتح آفاق استثمار جديدة بها.

وأضاف المحافظ، فى بيان اليوم، أنه سيتم التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا ومرور جرجا، لسرعة الانتقال إلى المقر الجديد مع الحفاظ على بقاء الخدمة لحين الانتهاء من النقل الكامل، وقام السيد المحافظ يرافقه السيد مدير أمن سوهاج بتفقد قسم مرور جرجا وقسم التراخيص ومخزن اللوحات وتراخيص السيارات به .

وأعلن محافظ سوهاج، خلال لقائه الجماهيرى بأهالى وشباب جرجا بقاعة مجلس مدينة جرجا أنه ستتم دراسة وتلقى اقتراحات من مواطنى جرجا لتوفير مكان لإنشاء بيكات لنقل الباعة الجائلين الموجودين فى شارع المحطة وشارع الصياد، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب عن دائرة جرجا.

وشارك فى اللقاء عدد من شباب جرجا والباعة الجائلين، وناقش اللقاء تحقيق السيولة المرورية داخل المدينة، حيث سيكون المزلقان القبلى هو مدخل مدينة جرجا والمزلقان البحرى هو مخرج المدينه، وذلك للحد من الاحتقان المرورى فى مداخل ومخارج المدينة .

وقال محافظ سوهاج إن المحافظة ستقوم بتوفير سيارتى إسعاف تخدم حالات الوفاة القادمة جوا إلى مطار سوهاج لنقل حالات الوفاة إلى ذويهم بما يخدم أهالى المحافظة.