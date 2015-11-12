هيئة المعرفة في دبي تنفذ أربع أفكار مبتكرة

حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي التفاصيل التنفيذية لـ 4 أفكار مبتكرة من بين حوالي 400 فكرة مبتكرة وملاحظة تطويرية تلقتها الهيئة حتى الآن ضمن مبادرة مجلس محمد بن راشد الذكي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – لإتاحة الفرصة لسكان دبي ومحبيها حول العالم تقديم الأفكار المبتكرة والملاحظات التطويرية التي تسهم في جعل دبي المدينة الأذكى والأسرع تطوراً في العالم.

أفكار

وقدّم أصحاب الأفكار المبتكرة الأربع خلال استقبالهم في مقر هيئة المعرفة نبذة تفصيلية حول أفكارهم المقترحة، بحضور الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وفريق الابتكار والسعادة والإبداع، إضافة إلى الفرق الداخلية ذات العلاقة بمحاور الأفكار الأربع.

وقال الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام الهيئة مخاطباً مقدمي الأفكار المبتكرة: إن فريق العمل الداخلي في الهيئة يدرس يومياً الأفكار الواردة إلينا ضمن مبادرة مجلس محمد بن راشد الذكي، وهي الأفكار التي عززت من الطاقة الإيجابية لدينا، آملين أن تساهم هذه الأفكار المبتكرة في جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر ابتكاراً والأسرع تطوراً في العالم.

وشهدت الجلسة استعراض كافة الأفكار وتبادل الرؤى بشأن سبل التنفيذ الأمثل لكل فكرة على حدة ما يساهم في تعظيم الاستفادة منها تبعاً لأهداف المبادرة.

الخط العربي

واتفق المجتمعون على تضمين الفكرة المبتكرة «تعليم الطلبة مهارات احترافية لكتابة الخط العربي»، ضمن مبادرة «عش العربية» التي تعقد ثانية فعالياتها للعام الدراسي الجاري في 21 نوفمبر بمقر مدرسة جيمس وينشستر الخاصة بدبي.

وتعد مبادرة «عش العربية» برنامجاً مبتكراً تم إطلاقه مطلع العام الدراسي الجاري، وينظمه نخبة من المعلمين في دبي لزملائهم المعلمين، ليتشاركو معهم أفضل تجارب معلمي اللغة العربية من أجل غرس حب اللغة العربية في عقول وقلوب طلبتهم، وبما يتناغم مع الأسلوب الذي يفضّله الطلبة في التعلّم.

مدرسة الخط

«ببساطة» – هي الكلمة التي استهل بها صادق نزار صادق السامرائي – معرض حديثه حول فكرته المقترحة عبر تطبيق مجلس محمد بن راشد الذكي، وتتمحور فكرة السامرائي حول «تكرار كتابة حرف واحد يجعلك محترفاً بالخط العربي بطريقة لم تخطر ببال أحد، ومن بساطتها يمكن تعلمها بسرعة».

وقال السامرائي خلال الجلسة: «تجربتي مع أبنائي الذين يتلقون تعليمهم في دبي، ونظراً لإيماني بأهمية تعزيز مهارات اللغة العربية في نفوس الطلبة، وانطلاقاً من تجربتي الممتدة في ميدان الخط العربي فقد قررت طرح الفكرة لاسيما أنها مبسطة وترفع من جودة الخط العربي لطلبتنا في فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز ساعتين».

تكنولوجيا

وفي سياق متصل، قّرر المجتمعون بدء تنفيذ الفكرة المقترحة التي عرضها المهندس أحمد الرزعوني – وهو مهندس تقنية معلومات- بالاستفادة من التكنولوجيا التي تعزّز من التعليم والتعلم الذكي داخل الفصول الدراسية ما يجعلها «أذكى»، وذلك عبر عرض الفكرة التي تم تطبيقها بالفعل في مدرسة المجد الحكومية في الشارقة بالتعاون مع شركة جوجل، خلال فعاليات مبادرة «عش العربية» التي تنعقد في 21 نوفمبر الجاري، والاستفادة من التكنولوجيا في تعزيز جوانب التعليم والتعلّم لمهارات اللغة العربية، إضافة إلى تشارك الفكرة ذاتها مع المدارس الخاصة في دبي خلال فعاليات «ملتقى معاً نرتقي بالعلوم والفنون» في 18 يناير المقبل.

معرض

ورحّبت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بالمقترح المبتكر الذي عرضه محمد بلبحيث لتنفيذ معرض للإبداع الجامعي تقوم من خلاله الجامعات بالتنافس وإبراز إبداع طلابها مما يدعو الجهات الحكومية إلى تبنّيهم، داعيةً بليحيث إلى التعاون مع فريق الهيئة من أجل إيجاد آلية مبتكرة لتحفيز المشروعات البحثية المتميزة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وحول «بطاقة هوية الطالب المتميز» الفكرة التي قدّم المواطن الإماراتي عيسى إبراهيم الأوغاني نبذة تفصيلية حولها، قرر المجتمعون المضي قدماً نحو تعزيز ثقافة «الاحتفال بالتميز» لدى مختلف قطاعات المجتمع، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لهؤلاء الطلبة وتشاركها مع المجتمع ضمن حملة مجتمعية واسعة عبر مختلف الوسائل والأدوات.

تفاعل

شهدت المبادرة منذ إطلاقها تفاعلاً كبيراً من جانب مختلف قطاعات المجتمع، حيث أوجدت حالة من العصف الذهني الذكي ظهرت في مختلف الأفكار المبتكرة التي تلقتها الهيئة، ما يعكس أهمية المبادرة في المزج بين مفهوم المجلس بشكله التقليدي من جهة، وبين النسخة الذكية منه.