سعيد الطاير: «كهرباء دبي» تسعى إلى أعلى معايير الجودة والسلامة

أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تسعى إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف عملياتها الداخلية وأنشطتها الخارجية، انطلاقاً من استراتيجيتها لتطوير كوادرها، والعمل مع شركائها من أجل تعزيز الأعمال والوصول بها إلى أفضل مستويات التميز والجودة، لتحقيق سعادة جميع الفئات المعنية، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والمساهمة في تحقيق خطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون حكومة دبي رائدة ومتميزة، وسباقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع.

جاء ذلك خلال اجتياز 127 مهندساً وفنياً الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة وحصلوا على شهادة خبير في الطاقة الشمسية بتقنية الألواح الكهروضوئية حيث شمل البرنامج التدريبي مواد دراسية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية المتعلقة بتركيب الوحدات الشمسية الكهروضوئية إضافة إلى موضوعات الأمن والسلامة.

وفي إطار جهودها لضمان تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية بتقنية الألواح الكهروضوئية في المباني وفق أعلى مستويات الجودة وأرقى المعايير العالمية في إطار مبادرة «شمس دبي» التي تتيح للمتعاملين إنتاج الطاقة الشمسية عبر تركيب الألواح الكهروضوئية فوق أسطح المباني وربطها بشبكة الهيئة، تواصل الهيئة اعتماد تسجيل المقاولين والاستشاريين المختصين في الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقديم دورات تدريبية متخصصة لموظفي الشركات من المهندسين والفنيين في هذا المجال لتعريفهم بالمتطلبات الفنية ومعايير السلامة وإرشادات الهيئة فيما يختص بتركيب الألواح الكهروضوئية على أسطح المباني لإنتاج الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الهيئة.

أحدث التقنيات

وقال الطاير إن الهيئة تحرص على أن يكون جميع الموظفين والشركاء على دراية واطلاع بأحدث التقنيات والمعايير المعتمدة، مع ضمان التطبيق الناجح لتلك المعايير لتحقيق أرقى مستويات الجودة في الأداء وضمان أعلى معايير السلامة والأمان، لذلك حرصنا على توفير هذا البرنامج التدريبي لاعتماد الاستشاريين والمقاولين المختصين بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المباني السكنية والتجارية والصناعية، إضافة إلى دعوة مصنّعي معدات وتجهيزات الطاقة الشمسية «الكهروضوئية» للتسجيل لدى الهيئة والتقدّم بشهادات اعتماد لمعدّاتهم حتى يتم تركيب الأنظمة الشمسية وفق أعلى المستويات في إطار مبادرة «شمس دبي» التي أطلقتها الهيئة في سبيل دعم تحقيق مبادرة «دبي الذكية».

وأكدت الهيئة سهولة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بتقنية الألواح الكهروضوئية في المنازل والمباني لتوليد الطاقة الشمسية ضمن مبادرة «شمس دبي»، حيث تبدأ خطوات تركيب النظام باستعانة المتعامل بأحد الاستشاريين أو المقاولين المعتمدين لدى الهيئة لاقتراح أفضل الحلول الملائمة للمكان، ثم يقوم الاستشاري أو المقاول بالحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة، وبعد الانتهاء من أعمال التركيب، يقدم إخطاراً للهيئة لإجراء الفحص الفني وتركيب العداد وإتمام عملية الربط مع شبكة الهيئة.