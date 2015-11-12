المحمدي يحقق مع هال سيتي رقما لأول مرة.. ويعقب: ' شيء كبير جدا '

قال أحمد المحمدي جناح هال سيتي الإنجليزي إن الفوز مع فريقه في خمس مباريات متتالية لأول مرة شيء كبير جدا.

وحقق هال سيتي الفوز في خمس مباريات على التوالي لأول مرة في أخر 10 سنوات على الأقل بالدوري الإنجليزي بشكل عام سواء الدرجة الأولى أو الثانية.

وشارك المحمدي في المباريات الخمسة الأخيرة التي جعلت النمور في الترتيب الأول بجدول الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية برصيد 34 نقطة نحو العودة للدرجة الأولى.

وعقب المحمدي عبر موقع هال سيتي الرسمي قائلا: "الفوز في خمس مباريات على التوالي شيء كبير جدا جدا لي.. أعتقد أنها المرة الأولى منذ أن انضممت للفريق".

وأضاف "أيضا الفوز بشباك نظيفة هو معدل رائع للغاية.. وأتمنى استمرارنا على هذا الطريق".

وفاز هال سيتي على إيبسويتش تاون 3-0 وبرمنجهام سيتي 2-0 وميلتون كينيس 2-0 وبرنتفورد 2-0 وأخيرا ميدلسبره 3-0 في الجولات الخمسة الأخيرة بمشاركة المحمدي.

وأشار المحمدي "التوقف الدولي جاء في وقت ممتاز حتى يستطيع اللاعبون الاستشفاء واسترجاع قواهم.. والمميز أننا على قمة الجدول".

وتابع "الأهم هو الثقة التي وصلت للجميع خاصة بعد الفوز على ميدلسبره واحد من أقوى الفرق حولنا في الجدول".

"الثقة ارتفعت جدا جدا بعد المباراة.. المدرب واللاعبون سعداء بالتأكيد. الآن يمكننا أن نحظى بأجازة رائعة".