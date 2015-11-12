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رونالدينيو: أمر رائع بأنني صنعت أول هدف في تاريخ ميسي

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رونالدينيو: أمر رائع بأنني صنعت أول هدف في تاريخ ميسي رونالدينيو: أمر رائع بأنني صنعت أول هدف في تاريخ ميسي

قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد محمد الشناوي حارس بتروجيت من قائمة الفراعنة، قبل مواجهة تشاد في تصفيات كأس العالم 2018.

ويلعب منتخب مصر مع تشاد في المرحلة الثانية من تصفيات مونديال 2018، يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

وتضم قائمة الفراعنة الآن 24 لاعبا، يسافرون إلى تشاد غدا الخميس.

وتتحرك طائرة منتخب مصر في الساعة السابعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، على أن تصل تشاد الساعة 11 ظهرا.

وقال إيهاب لهيطة مدير لـFilGoal.com: "تم إبلاغنا أن موعد المباراة سيكون يوم السبت الساعة الرابعة ونصف عصرا بتوقيت القاهرة".

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - المهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد حجازي - محمد نجيب - أحمد دويدار - سعد الدين سمير - صبري رحيل - عمر جابر - أيمن أشرف

خط الوسط: محمد النني - طارق حامد - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - مؤمن زكريا - حسام غالي - إبراهيم صلاح - مصطفى فتحي - محمود عبد المنعم "كهربا" - عمرو وردة

خط الهجوم: باسم مرسي - عمرو جمال - أحمد حسن "كوكا" - أحمد حسن مكي

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