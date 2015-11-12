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صلاح: سأعود للملاعب قريبا

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صلاح: سأعود للملاعب قريبا صلاح: سأعود للملاعب قريبا

طمئن محمد صلاح نجم منتخب محبيه على تطورات إصابته بالكاحل والتي من المفترض أن تبعده عن الملاعب لفترة.

وأصيب صلاح يوم الأحد خلال لقاء فريقه روما ضد لاتسيو بألتواء في الكاحل يبنعد بسببها عن الملاعب لمدة أربع أسابيع.

روما: إصابة صلاح ستسبب مشاكل كبيرة في الفريق

وقال صلاح في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم الأربعاء: "أشكركم جميعًا على دعمكم لي خلال هذه الفترة الصعبة".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 23 عاما "العودة للملاعب قريبًا إن شاء الله"

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