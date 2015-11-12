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ضبط سائق بحوزته 600 جرام من الحشيش قبل ترويجها بقنا

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ضبط سائق بحوزته 600 جرام من الحشيش قبل ترويجها بقنا ضبط سائق بحوزته 600 جرام من الحشيش قبل ترويجها بقنا
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، بإشراف اللواء أحمد الخولى مدير الإدارة، ورئاسة المقدم مروان العيسوى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد من القبض على سائق بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه بقنا.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد بقيام "عبد الناصر ح خ" 47 سائق بالاتجار فى المواد المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات قامت قوة أمنية قادها كل من المقدم محمد الضبع، والرائد ياسر صقر بضبط المتهم داخل مسكنة بمدينة قنا، وعثر بداخله على 6 طرب حشيش وزنت 600 جرام ومبلغ مالى 910 جنيها وهاتف، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهم.

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