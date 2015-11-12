جمارك مطار الأقصر تحبط محاولة تهريب 2710 أنبولات أنسولين بحوزة راكبة قبرصية

أحبطت جمارك مطار الأقصر، برئاسة عوض الله حسن، محاولة تهريب كمية كبيرة من أنبولات الأنسولين بحوزة راكبة قبرصية قادمة من تركيا، وذلك بالمخالفة لقانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاستيراد والتصدير.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الراكبة ك.و قبرصية الجنسية قادمة من إسطنبول، اشتبه أحمد عطيتو مدير إدارة الوردية، فى الراكبة التى بدت عليها علامات الارتباك الشديد، وبتفتيش حقائبها عثر بحوزتها على 2710 أنبولات انسولين متنوعة داخل 3 حقائب للراكبة.

وأشار المصدر، إلى أن عبد الرازق الزنط، مدير عام الجمارك، قرر التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى للراكبة.