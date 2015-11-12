أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

جمارك مطار الأقصر تحبط محاولة تهريب 2710 أنبولات أنسولين بحوزة راكبة قبرصية

Google+ Print
جمارك مطار الأقصر تحبط محاولة تهريب 2710 أنبولات أنسولين بحوزة راكبة قبرصية جمارك مطار الأقصر تحبط محاولة تهريب 2710 أنبولات أنسولين بحوزة راكبة قبرصية
أحبطت جمارك مطار الأقصر، برئاسة عوض الله حسن، محاولة تهريب كمية كبيرة من أنبولات الأنسولين بحوزة راكبة قبرصية قادمة من تركيا، وذلك بالمخالفة لقانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاستيراد والتصدير.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الراكبة ك.و قبرصية الجنسية قادمة من إسطنبول، اشتبه أحمد عطيتو مدير إدارة الوردية، فى الراكبة التى بدت عليها علامات الارتباك الشديد، وبتفتيش حقائبها عثر بحوزتها على 2710 أنبولات انسولين متنوعة داخل 3 حقائب للراكبة.

وأشار المصدر، إلى أن عبد الرازق الزنط، مدير عام الجمارك، قرر التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى للراكبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365