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وفاة طفلة وإصابة والدها إثر انفجار سيارة مفخخة أمام قسم ثالث العريش

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وفاة طفلة وإصابة والدها إثر انفجار سيارة مفخخة أمام قسم ثالث العريش وفاة طفلة وإصابة والدها إثر انفجار سيارة مفخخة أمام قسم ثالث العريش

تفجيرات العريش – أرشيف

لقيت طفلة مصرعها وأصيب والدها بإصابات بالغة، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة كانا يستقلانها خلف قسم ثالث العريش -بحسب ما نقل مدير مكتب سكاي نيوز في القاهرة سمير عمر-.

وقالت مصادر أمنية، إن الانفجارات التي سُمع دويها مساء اليوم الأربعاء، في العريش، كانت جراء انفجار سيارة “فيرنا” مفخخة بالقرب من قسم ثالث العريش.

وكان شهود عيان، قالوا مساء اليوم الأربعاء، إنهم سمعوا دوي 3 انفجارات ضخمة هزت العريش، دون معرفة سبب الانفجارات.

فيما قال نشطاء عبر “تويتر”، إن قوات الأمن أطلقت قنابل ضوئية في سماء حي العبور بعد سماع انفجار هائل بمدينة العريش.

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