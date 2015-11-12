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تعرف على فوائد الكيوى.. أهمها إنقاص الوزن

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تعرف على فوائد الكيوى.. أهمها إنقاص الوزن تعرف على فوائد الكيوى.. أهمها إنقاص الوزن
الكيوى من الفواكه المفيدة للإنسان، حيث يحتوى الكيوى على فوائد صحية عديدة نظرا لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات والأملاح المعدنية التى تساهم فى إمداد الجسم بفوائد صحية عديدة.

الكيوى


>وعن فوائد الكيوى يقول دكتور أحمد الخطيب، أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، يحتوى الكيوى على نسبة عالية من فيتامين سى والألياف الغذائية والفسفور، والتى تساعد فى الحصول على فوائد صحية عديدة.

فوائد الكيوى والرجيم


>يحتوى الكيوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية المفيدة فى منح الفرد الشعور بالشبع والإحساس بالامتلاء، كما أن الكيوى إحدى الفواكه التى تتميز بأن سعراتها الحرارية منخفضة، وبالتالى فهى مفيدة فى إنقاص الوزن، لذلك ينصح الأطباء بإدراج الكيوى فى طبق السلطة أثناء اتباع برامج إنقاص الوزن والرجيم.

فوائد الكيوى لعلاج نزلات البرد


>تحتوى فاكهة الكيوى على نسبة عالية من فيتامين سى، مما يفيد فى الحماية من نزلات البرد والأنفلونزا.. لذلك ينصح د.أحمد قائلا: يفضل تناول الكيوى للاستفادة من فوائده الصحية.

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