الكرنب والبروكلى خطوط دفاعك ضد السكر والسرطان والشيخوخة

الخضراوات الورقية من الأكلات التى لها فوائد صحية عديدة، وبالأخص مرضى السكر، وذلك لاحتوائها على عناصر غذائية مهمة.

وكما جاء فى تقرير نشره موقع readers digest الأمريكى، أن من الخضراوات الورقية الخضراء الداكنة الكرنب والبروكلى، التى تعد من المصادر الممتازة الغنية بفيتامين سى، تساعد على خفض هرمون الكورتيزول فى الجسم، وتقلل من الالتهابات، وذلك لاحتوائها على حمض الفاليبوك والمغذيات الدقيقة التى تساعد فى التغلب على الإجهاد.

ووفقا للعلماء فى معهد لينوس بولينغ فى Oregon State Universityثبت أن الكرنب والبروكلى يحتويان على مضادات للأكسدة مما تجعل قدرة الجسم أكثر على مقاومة السموم المحيطة وتقليل الإصابة بالشيخوخة.

وأوضح التقرير أن الخضراوات الورقية الداكنة تعد جيدة لمرضى السكر، حيث إنها تقلل من نسبة السكر فى الدم وتساعد على تقوية الأعصاب التى تتضرر من الاعتلال العصبى السكرى.

أما بالنسبة للبروكلى فاعتبرته الدراسات بطل لمكافحة مرض السكر، حيث إنه يحتوى على مركب sulforaphane، الذى يؤدى إلى العديد من العمليات المضادة للالتهابات والتى تعمل على تحسين السيطرة على نسبة السكر فى الدم وحماية الأوعية الدموية من التلف، لأن أمراض القلب تعد السبب الرئيسى للوفاة بين مرضى السكر، كما أن sulforaphane يساعد الجسم على التخلص من السموم ويحول المواد الكيميائية المسببة للسرطان إلى مواد غير ضارة ليس لها تأثير على صحة الجسم.