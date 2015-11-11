إبراهيم عيسى: مشهد الرئيس وسط الزحام بشرم الشيخ "ثروة ورسالة أمان"

قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسط السياح بمطار شرم الشيخ اليوم، هو حالة من الزحام الحقيقى فى قلبه الرئيس، ومحاط بحالة من حالات الارتجال الشديدة، مؤكداً أن الذين التقى بهم "السيسى" اليوم وجوه وشخصيات ليست معروفة أو مُعدة مسبقاً لأنهم ركاب ومسافرون عرب وأجانب ومصريون، موضحاً أن هذا المشهد يدل على "أعلى درجات الأمان".

وأضاف عيسى، عبر برنامجه "مع إبراهيم عيسى"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، أن حراسة الرئيس والمراسم والتنظيم "قابل وموافق ومطمئن" لهذا الزحام الذى فى قلبه رئيس الجمهورية، مما يدل على الإيمان الحقيقى بالأمان الموجود بشرم الشيخ.

وأوضح أنه من الطبيعى ألا يكون هذا المشهد فى جولة رئيس، لكنه فى ظل اتهامات دائمة وملحة بالتقصير الأمنى أو تلميحات بذلك ترددها الجهات الغربية سواء أمريكية أو بريطانية، يقابلها المشاهد العفوية والتلقائية والزحام المحيط برئيس الجمهورية، مضيفاً: "أشك شكاً عميقاً أن يكون هذا المشهد موجود فى أى بلد فى الدنيا أن يكون رئيس جمهورية وسط زحام وناس مش معروفة تخرج وتدخل بشكل عادى".

وانتقد عيسى التصوير التلفزيونى للحدث اليوم بوصول الرئيس لمطار شرم الشيخ، مؤكد أنه لم يكن على درجة الحدث، من خلال اليد المرتعشة والكادر الضعيف أيضاً، مضيفا: "وده يؤكد أننا لسه مش فاهمين دلالة وعظمة وأهمية وخطورة المنتج المقدم للمشاهد، مينفعش يكون شعر المذيعة واخد جزء من شكل وجسم الرئيس وأيضاً طريقة التصوير من أعلى للرئيس".

وعبر عيسى عن غضبه من عدم إظهار الزحام الموجود به الرئيس، مؤكداً المعاناة من مشكلة كبيرة فى تسويق أنفسنا، واصفاً ذلك بأنه درجة من "الخيابة العالية"، لأن مشهد الرئيس وسط الزحام بمطار شرم الشيخ "ثروة" ورسالة مطلوب إيصالها للعالم كله.

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