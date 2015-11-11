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سيمة الخشاب: زوجى "زى القمر" وطلب منى الابتعاد عن المشاهد الجريئة

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سيمة الخشاب: زوجى "زى القمر" وطلب منى الابتعاد عن المشاهد الجريئة سيمة الخشاب: زوجى "زى القمر" وطلب منى الابتعاد عن المشاهد الجريئة
أعربت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بالمشاركة فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بفيلم "الليلة الكبيرة"، متمنية أن يحصد جوائز عديدة.

وأضافت سمية الخشاب، خلال لقائها مع الإعلاميين لميس الحديدى وخيرى رمضان، على فضائية "سى بى سى"، على هامش مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أن زوجها يشجعها فى عملها، لكن لديه بعض التحفظات، منها عدم تصوير مشاهد جريئة، مستطردة: "أنا وزوجى متفاهمين جداً.. وعلاقتنا علاقة حب.. بعد صداقة 3 سنوات وقلبت لحب فجأة".

وتابعت: "زوجى واثق من نفسه.. وهو زى القمر أساساً.. ومعتقدش إنه بيغير عليا".


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