صور| إنجي علي وشريف نور الدين يرقصان على السجادة الحمراء

كتب| محمد الموجي

قاما مذيعا نايل سينما، إنجي علي، وشريف نور الدين بالرقص على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما التقطا صورة سيلفي، قبيل إنطلاق التغطية الإعلامية لقناة نايل سينما.

انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، فاعليات الدورة الـ 37 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور وزير الثقافة الكاتب حلمي النمنم، ووزير العدل المستشارأحمد الزند، وعدد من نجوم الفن في مصر، بينهم يسرا، ليلى علوي، صبا مبارك إلهام شاهين، أحمد شاكر، صفية العمري، عزت أبو عوف.