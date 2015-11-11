تحديد جلسة 5 ديسمبر لنظر استشكال نجلي مبارك في «القصور الرئاسية»

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس جلسة 5 ديسمبر المقبل لنظر الاستشكال المقدم من علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بالاستيلاء على أموال ومخصصات القصور الرئاسية .

ويتعلق الاستشكال بانقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليهما في القضية إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما في قضية أخري تتعلق باستغلال النفوذ والصادر فيها الحكم في 29 نوفمبر الماضي بانقضاء الدعوة الجنائية نحوهما بمضي المدة القانونية.

وتقرر أن ينظر الاستشكال أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب.