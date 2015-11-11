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فيديو | سمية الخشاب لـ«فاتن حمامة» بعد وفاتها:ربنا يخليكي لينا ويديكي ألف صحة

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فيديو | سمية الخشاب لـ«فاتن حمامة» بعد وفاتها:ربنا يخليكي لينا ويديكي ألف صحة فيديو | سمية الخشاب لـ«فاتن حمامة» بعد وفاتها:ربنا يخليكي لينا ويديكي ألف صحة

سمية الخشاب في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

في واقعة غريبة أثناء استضافة قناة “نايل سينما” لسمية الخشاب على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 37 مساء الأربعاء 11 نوفمبر الجاري من دار الأوبرا المصرية.
> قامت سمية  بتهنئة الراحلة «فاتن حمامة» على التكريم الذي نالته من المهرجان، وتمنت لها طول العمر، قائلة “ ألف مبروك أنتي تستاهلي جوائز العالم كله، ربنا يخلليكي لينا ويديكي ألف صحة وعافية وألف ألف مبروك على الجائزة”.

ويبدو أن النجمة سمية الخشاب ليست على علم بوفاة الفنانة فاتن حمامة منذ شهر يناير الماضي، وانطلقت الدورة الـ 37 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء الأربعاء 11 نوفمبر الجاري، بحضور عدد كبير من النجوم والنجمات.

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