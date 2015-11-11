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نائب مدير التسويق بالأهلي: استقلت بسبب عرض من شركة صلة

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نائب مدير التسويق بالأهلي: استقلت بسبب عرض من شركة صلة نائب مدير التسويق بالأهلي: استقلت بسبب عرض من شركة صلة

أكد أمير توفيق نائب مدير التسويق بالأهلي الذي تقدم باستقالته يوم الأربعاء من منصبه أنه ترك المهمة بشكل رسمي بعد إخطار محمود طاهر رئيس مجلس الإدارة.

وقال توفيق للصحفيين: "تلقيت عرضا من شركة صلة راعي الأهلي لتولي أحد المناصب التسويقية داخلها.. وأرى أنها فرصة جيدة".

وأضاف "ولهذا اعتذرت عن عدم الاستمرار في العمل بإدارة التسويق بالأهلي".

وتعاقد الأهلي مع شركة صلة لتكون الراعي الرسمي للنادي لمدة ثلاث سنوات مقابل ما يقرب من ربع مليار جنيه مصري.

وأشار نائب مدير التسويق "عرضت الأمر على عماد وحيد عضو مجلس الإدارة والمسؤول عن ملف التسويق وتم إنهاء الأمر تماما".

وأتم "شركة صلة التي فازت بحقوق رعاية الأهلي تمتلك طموحات ومشروعات تسويقية كبيرة خلال الفترة المقبلة ولهذا تركت الأهلي للعمل ضمن طاقمها في ".

ومن المقرر أن يقام حفل رعاية الأهلي يوم 26 نوفمبر الجاري بالتنسيق مع شركة صلة وشكل الأهلي لجنة برئاسة هشام العامري للترتيب للحفل.

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