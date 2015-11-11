أخبار ليبيا اليوم.. مواجهات ببنغازى تفضى بمقتل 16 جنديا

شهدت مدينة بنغازى بشرق ليبيا معارك مسلحة بين مقاتلى الدولة الإسلامية المزعومة وجنود تابعين للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، وقتل بالمعركة 16 جنديا تابعين للحكومة الليبية وفقا لما نشرته أخبار ليبيا اليوم.

وقال متحدث عسكرى ليبى إن معارك مسلحة اندلعت بين مقاتلين متحالفين مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وجنود تابعين للحكومة الليبية المعترف بها دوليا تحت قيادة الجنرال خليفة حفتر بمدينة بنغازى تخللتها عمليات قصف جوى بالمدينة التى تقع بشرق ليبيا.

وأشارت أخبار ليبيا اليوم إلى اقتحام مسلحين تابعين لمليشيات تنظيم فجر ليبيا قاعة المؤتمر الوطنى بمدينة طرابلس، واعتدوا بالضرب على 4 أعضاء مقربين من مليشيات طرابلس، لمحاولتهم وضع إدارة تابعة لمليشيات طرابلس للإشراف على جمعية الدعوة الإسلامية التى تحتفظ بقدر كبير من أموال الرئيس الليبى السابق معمر القذافى.

وشملت أخبار ليبيا اليوم خبرا يفيد القبض على مسئول أمنى إماراتى واتهامه بالتجسس لصالح جهات أجنبية، وأضافت أخبار ليبيا اليوم إن المسئول الإماراتى اعتقل بمطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت أخبار ليبيا اليوم أن المسئول المتهم بالتجسس حمل جواز سفر مزورا واسما وهميا، وأضافت أخبار ليبيا اليوم أن خبر اعتقال جاسوس إماراتى يتصادف مع تعيين الإمارات للمبعوث الأممى للسلام بليبيا "بيرناردينو ليون" كمدير لمعهد الإمارات الدبلوماسى، الأمر الذى أثار حفيظة رئيس المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا "نورى أبو سهمين"، الذى اعتبر التعيين خرقا لنزاهة وحيادية المبعوث الأممى.