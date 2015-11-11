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صالح الإدكاوى: ليس لى أى حساب على "فيس بوك" والصفحة مزيفة

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صالح الإدكاوى: ليس لى أى حساب على "فيس بوك" والصفحة مزيفة صالح الإدكاوى: ليس لى أى حساب على "فيس بوك" والصفحة مزيفة
أكد اللواء صالح الإدكاوى، والذى أثير حوله الجدل فى تولى منصب محافظ الإسكندرية الفترة الماضية، أنه لا يملك أى حساب على "فيس بوك" ولم يصله أى قرار رسمى بتوليه منصب مستشار لمحافظة الإسكندرية، وهو حاليا يشغل منصب سكرتير عام محافظ الدقهلية.

وقال الإدكاوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أى شخص يتحدث باسمه فهى صفحة "مزيفة"، نافيا أن يكون قد أنشأ حسابا جديدا أو كتب أى شىء على موقع التواصل الاجتماعى.

وكان أحد الأشخاص قد ادعى أنه اللواء أحمد صالح الإدكاوى، وأنشأ حسابا على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتب عليه أنه يتابع هذا الحساب بجدية، وطلب من المواطنين عرض مشاكلهم أو حلول جديدة لمشاكل المحافظة.

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