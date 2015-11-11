ضبط صاحبى محلين بدالة تموينية وأمين عهدة بحوزتهم سلع ناقصة الأوزان

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة 3 من أصحاب البدالة التموينية وأمين عهدة بحوزتهم سلع غذائية ناقصة الأوزان قبل توزيعها على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت معلومات وردت بحيازة مالك محل بداله تموينية وأمين عهدة مخزن جملة بالمطرية التابع للشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بحيازة سلع ناقص الأوزن بالفحص تبين احتواء المخزن على 3 أطنان و750 كيلو سكر ناقص الوزن بكمية 345 كيلو جرام.
كما ضبطت قوة صاحبى محلين بداله تموينية بتهمة حيازه وتجميع طنيين و500 كيلو ، مكرونة ناقصة الوزن بمقدار 30 كيلو وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.