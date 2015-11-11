ضبط صاحبى محلين بدالة تموينية وأمين عهدة بحوزتهم سلع ناقصة الأوزان

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة 3 من أصحاب البدالة التموينية وأمين عهدة بحوزتهم سلع غذائية ناقصة الأوزان قبل توزيعها على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت معلومات وردت بحيازة مالك محل بداله تموينية وأمين عهدة مخزن جملة بالمطرية التابع للشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بحيازة سلع ناقص الأوزن بالفحص تبين احتواء المخزن على 3 أطنان و750 كيلو سكر ناقص الوزن بكمية 345 كيلو جرام.

كما ضبطت قوة صاحبى محلين بداله تموينية بتهمة حيازه وتجميع طنيين و500 كيلو ، مكرونة ناقصة الوزن بمقدار 30 كيلو وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.