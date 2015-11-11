أسباب ضعف نظر الأطفال.. أهمها سوء التغذية وعدم الرضاعة الطبيعية

ضعف النظر أحد المشاكل الصحية التى يواجهها الأطفال نتيجة عوامل مختلفة، ويعد سوء التغذية أحد أسباب ضعف نظر الطفل نظرا لدور التغذية فى امداد الجسم بفوائد صحية من خلال الفيتامينات والأملاح المعدنية، التى تساهم فى تقوية بصر الطفل وحمايته من التعرض لمشاكل ضعف النظر. أسباب ضعف نظر الأطفال

> وعن ضعف النظر يقول دكتور تامر صلاح سليم، رئيس قسم الأطفال بمستشفى الهلال بشبين الكوم، إنه يجب على الأم الاهتمام بتغذية الطفل بدءا من عمر يوم من خلال الرضاعة الطبيعة التى تعتبر أهم مصادر تغذية الطفل وإمداده بالفيتامينات الضرورية لبناء جسمه وتكوينه، وحمايته من مشاكل ضعف النظر. نصائح لتجنب ضعف النظر

> لذلك ينصح د. تامر قائلا: يجب على الأم الاهتمام بعمل الاختبارات الخاصة بقياس قوة إبصار طفلها، ومراقبة مدى تحرك عينه للأشياء للاطمئنان على صحة نظره، كما هناك بعض النصائح التى يجب على الأم مراعاتها لتفادى ضعف نظر طفلها وأهمها:

>1) الحرص على الرضاعة الطفل لبن الرضاعة الطبيعة.

>2) الاهتمام بتغذية الصحية والسليمة المناسبة وفقا لعمر الطفل.

شبكةعيونالإخبارية

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