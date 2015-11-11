روما: إصابة صلاح ستسبب مشاكل كبيرة في الفريق

يرى والتر ساباتيني المدير الرياضي لنادي روما أن إصابة محمد صلاح وابتعاده عن الفريق لأسابيع ستربك الفريق.

وأصيب صلاح يوم الأحد خلال لقاء لاتسيو بألتواء في الكاحل يبنعد بسببها عن الملاعب لمدة أربع أسابيع.

وقال ساباتيني في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء: "لن يعود روما لسوق الانتقالات لضم لاعب جديد لأننا لا نحتاج ذلك".

وأضاف "إصابة صلاح تسبب لنا مشاكل كبيرة داخل الفريق، ولكن على الرغم من ذلك فأننا لدينا ثقة كبيرة في الجناحان ياجو فالكي وخوان إيتوربي".

ويملك روما في مركز الجناح أكثر من لاعب غير صلاح، وهم جيرفينيو وفالكي وإيتوربي، مع إمكانية تواجد أليساندرو فلورينزي ومايكون في هذا المركز.

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