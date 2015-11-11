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أخبار اليمن.. الحوثيون وقوات صالح يقصفون مواقع المقاومة بمحافظة الضالع

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أخبار اليمن.. الحوثيون وقوات صالح يقصفون مواقع المقاومة بمحافظة الضالع أخبار اليمن.. الحوثيون وقوات صالح يقصفون مواقع المقاومة بمحافظة الضالع
قصف الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح مواقع يسيطر عليها رجال المقاومة بمحافظة الضالع 245 كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء، من بينها معسكر الصدرين ومنطقة نقيل الشيم الواقعة شرق مدينة قعطبة.

ولفتت المصادر، إلى ان القصف اسفر عن سقوط قذائف ايضا فى وسط مزارع المواطنين وقرية الاحجر بمديرية مريس، ما أدى الى جرح مدنيين اثنين بعد فشل محاولات مشايخ موالين للحوثيين وصالح فى اجراء مفاوضات مع قيادة معسكر الصدرين الموالية للرئيس عبدربه منصور هادى لتسليم المعسكر للحوثيين أو للمشايخ، وهو الأمر الذى رفضته قيادة المعسكر.

فى السياق نفسه، قالت مصادر فى المقاومة الشعبية، أن مقاتلى المقاومة نصبوا كمائن مسلحة للحوثيين وقوات صالح، فى منطقة الحقب التابعة لمديرية مريس، أسفرت عن سقوط عشرة من الحوثيين وقوات صالح بين قتيل وجريح.

وتشهد مديرية مريس مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، بعد سيطرة الآخيرين على مدينة دمت ثانى أكبر مدن الضالع محاولين تعزيز مواقعهم بداخل المحافظة التى تعتبر البوابة الرئيسية لمحافظة عدن.
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