أخبار المغرب اليوم..بريطانيا تخصص 250 مليون إسترلينى للاستثمار بالمغرب

ذكرت أخبار المغرب اليوم تصريحات لوزير الشؤون الخارجية البريطانى المكلف بشمال أفريقيا والشرق الأوسط "توبيا إلوود" أفاد فيها رغبة بلاده فى تعميق التعاون مع المغرب فى 3 مجالات اقتصادية هى قطاع المناجم والطاقة المتجددة والقطاع المالى إلى جانب التعليم.

وأضافت أخبار المغرب اليوم تخصيص بريطانيا مبلغ يقدر بـ250 مليون أسترلينى للاستثمار فى القطاعات المذكورة أعلى بالمغرب، خاصة فى قطاع المناجم والطاقة المتجددة، وكان "إلوود" قد زار المغرب مصحوبا بوفد بريطانى من رجال الأعمال وممثلى الشركات الكبرى.

وذكرت أخبار المغرب اليوم تصعيد المتدربين بالمركز الجهوى لمهن التربية والتكوين بمدينة بنى ملال موقفهم ضد الحكومة، وذلك بعد قيام الحكومة بإصدار مرسوم ينقص من المنحة المالية المقدمة لأساتذة المركز، حيث انخفضت من 240 دولار إلى 120 دولار، هذا إلى جانب فصل سنة التكوين فى مراكز مهن التربية عن الوظيفة العمومية بشكل مباشر.

وشملت أخبار المغرب اليوم استعدادات المملكة لاستقبال أى تسونامى يهدد سواحل المغرب على المحيط الأطلسى، وقد أشارت إلى تعاون المغرب مع كل من أسبانيا والبرتغال من خلال سلسلة من التدريبات للاستعداد لأى تسونامى، ويتم التدرب على الاجراءات الاحترازية والإشعار المبكر والتعاون الثلاثى بين أسبانيا والمغرب والبرتغال للتصدى إلى هذا التهديد الذى أكدت الدراسات العملية أنه قد يضربالسواحل الغربية للمحيط الأطلسى، بما فيها السواحل التى تطل على المغرب من الشمال إلى الجنوب.