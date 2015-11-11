بالصور..غرق 40 مخزن بالإسكندرية يتسبب فى خسائر أكثر من 500 مليون جنيه

كارثة اقتصادية جديدة تسببت فيها مياه الأمطار التى هطلت على الإسكندرية بغزارة منذ الثلاثاء الماضى واستمرت 3 أيام متواصلة، حيث تسببت مياه الأمطار فى غرق منطقة المأوى ومخازن القبارى بالكامل مما كبد أصحاب الشركات التى قامت بتخزين البضائع بتلك المخازن خسائر تقدر بالملايين.

وقال حمدى البديوى صاحب شركة لليوم السابع أن منطقة القبارى بها حوالى 40 مخزن قد أغرقتهم المياة بالبضائع المخزونة بداخلها والتى تقدر بقيمة تقديرية تتخطى 500 مليون جنية ، و قال أن شركتة وحدها قد تكبدت خسائر تصل الى 28 مليون جنية نتيجة تلف لأدوات كهربائية و ميكانيكة و كيماوية تمثل نشاط الشركة.

وأوضح أن سبب الغرق جاء نتيجة كثرة الأمطار والمياه المتراكمة، مما أدى الى غمر مياة الملاحات للمخازن ، وسط ضعف أداء شركة الصرف الصحى والتى استخدامت 2 طرمبة فقط فى رفع المياه.

و قال " بديوى" أن المشكلة بدأت تتفاقم منذ الاحد الماضى ، دون استجابة حقيقية من المسؤلين ، مشيرا الى ان الدكتورة سعاد الخولى محافظ الاسكندرية بالانابة قد قامت بتفقد المنطقة ، و لكن دون جديد ، و مازالت المياة تغرق المخازن الى الان ، و يلجأ أهالى المنطقة الى استخدام المراكب و الانشات البحرية فى الانتقال .

من جانبة قال مجمد توفيق الامين العام لحزب الثورة المصريه بالأسكندريه وعضو مؤسس بالحمله الشعبية تراقب الاسكندريه ان المياة أغرقت مخازن شركه النيل للخاصلات الزراعيه بمنطقه مأوي الصيادين بالقباري التابعه لوزراة التجاره الخارجيه و أصبحت اللانشات البحريه وسيلة الانتقال و تسبب ارتفاع منسوب المياه فى غرق المخازن مما اسفر عن اهدار الملايين قيمه البضائع للمواد الغذائيه المخزنه والمستورده من الخارج وبعض البضائع المتنوعه

حيث ان جميع المخازن تؤجر للقطاع الخاص لشركات الاستيراد والتصدير وقد أغرقت المياة كل تلك البضائع



>