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احتفلوا بموسم الأعياد مع عطور Versace الرجالية والنسائية

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احتفلوا بموسم الأعياد مع عطور Versace الرجالية والنسائية احتفلوا بموسم الأعياد مع عطور Versace الرجالية والنسائية

الأربعاء 11-11-2015 17:14

هدايا مُترفة لمناسبة الأعياد من عطور "فرساتشي" Versace من أجل موسم أعياد أكثر سحراً
يدعو موسم الأعياد إلى اعتماد عطرٍ جديد وعطور "فرساتشي" Versace الساحرة هي الخيار الأفضل. اختاروا من مجموعة من العطور القوية والجذّابة والمُرهفة، وعبّروا عن حبّكم أثناء موسم الأعياد مع عُلَب الهدايا من العطر الرجالي Versace Eros والعطر النسائي Versace Eros Pour Femme التي تحتوي على أروع العطور-المجوهرات في العالم وتشكّل الهدية المثالية للرجال والنساء.
تضمّ العلبة الهدية Versace Eros:
بخاخ طبيعي من ماء التواليت 50 مل
جَل منشّط للدشّ 50 مل
بلسم مريح لما بعد الحلاقة 50 مل

تضمّ العلبة الهدية Versace Eros:
بخاخ طبيعي من ماء التواليت 100 مل
جَل منشّط للدشّ 100 مل
حقيبة "فرساتشي" Versace السوداء

تضمّ العلبة الهدية Versace Eros Pour Femme:
بخاخ طبيعي من ماء التواليت 50 مل
جَل مُرهف للدشّ والاستحمام 50 مل
لوسيون مُرهف للجسم 50 مل

تضمّ العلبة الهدية Versace Eros Pour Femme:
بخاخ طبيعي من ماء التواليت 100 مل
لوسيون مُرهف للجسم 100 مل
حقيبة "فرساتشي" Versace الذهبية

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سيدتي