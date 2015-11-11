احتفلوا بموسم الأعياد مع عطور Versace الرجالية والنسائية

هدايا مُترفة لمناسبة الأعياد من عطور "فرساتشي" Versace من أجل موسم أعياد أكثر سحراً

يدعو موسم الأعياد إلى اعتماد عطرٍ جديد وعطور "فرساتشي" Versace الساحرة هي الخيار الأفضل. اختاروا من مجموعة من العطور القوية والجذّابة والمُرهفة، وعبّروا عن حبّكم أثناء موسم الأعياد مع عُلَب الهدايا من العطر الرجالي Versace Eros والعطر النسائي Versace Eros Pour Femme التي تحتوي على أروع العطور-المجوهرات في العالم وتشكّل الهدية المثالية للرجال والنساء.

تضمّ العلبة الهدية Versace Eros:

بخاخ طبيعي من ماء التواليت 50 مل

جَل منشّط للدشّ 50 مل

بلسم مريح لما بعد الحلاقة 50 مل

تضمّ العلبة الهدية Versace Eros:

بخاخ طبيعي من ماء التواليت 100 مل

جَل منشّط للدشّ 100 مل

حقيبة "فرساتشي" Versace السوداء

تضمّ العلبة الهدية Versace Eros Pour Femme:

بخاخ طبيعي من ماء التواليت 50 مل

جَل مُرهف للدشّ والاستحمام 50 مل

لوسيون مُرهف للجسم 50 مل

تضمّ العلبة الهدية Versace Eros Pour Femme:

بخاخ طبيعي من ماء التواليت 100 مل

لوسيون مُرهف للجسم 100 مل

حقيبة "فرساتشي" Versace الذهبية