بالصور..مدير أمن القليوبية يكرم رؤساء وضباط المباحث المتميزين

قام اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بتكريم الضباط المتميزين بنطاق أقسام ومراكز المحافظة، تقديرا لبذلهم مجهودات كبيرة فى أداء عملهم الشرطى لإعادة الأمن والأمان لكل مواطن وقيامهم بضبط أعداد كبيرة من زعماء البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية ذائعى الصيت وشديدى الخطورة الإجرامية خلال الفترة الماضية.

وتم تكريم العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، والمقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والنقباء محمود ندا، وأحمد موسى، وعمرو جميل معاونى مباحث القسم والرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والنقيب إيهاب إبراهيم معاون المباحث، والرائد أحمد عصر رئيس مباحث قسم الخصوص، والرائد أحمد عبد العليم رئيس مباحث قسم العبور، وذلك تقديرا لمجهوداتهم فى القبض على العديد من العناصر الإجرامية الخطيرة.

وقام مدير الأمن بحضور اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، والعميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية، بمنح شهادات التقدير لرؤساء ومعاونى المباحث المتميزين خلال التكريم.

وقال اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، إن تكريم الضباط يأتى حرصا على تقدير دورهم فى الحفاظ على المنظومة الأمنية وإعادة الاستقرار للمواطنين وضبط الخارجين عن القانون فى إطار الحملات الأمنية المستمرة.

وطالب مدير الأمن كل الضباط بمواصلة العمل وتحقيق أعلى درجات الأمن والانضباط على كافة مداخل الطرق.



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