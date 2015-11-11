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ALAÏA PARIS خلاصة عطر مميّز

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ALAÏA PARIS خلاصة عطر مميّز ALAÏA PARIS خلاصة عطر مميّز

الأربعاء 11-11-2015 17:26

إن خلاصة عطر ALAÏA PARIS هي تجسيد حسيّ لماء العطر الأصلية.
فإنّ خلاصة توقيع ALAÏA العطريّ، أي الانطباع بالبشرة العارية، مضخّمة. أما الدرجات الحيوانية والغنيّة بالمسك، فتعزّزها أوجُه الفانيليا والبسلم.
كما أن تصميم القارورة النقيّ هو ذروة من الأداء التقنيّ الخفيّ.
فيجمّل النمط الرسومي الدقيق الخاص بمجموعات المصمّم زجاجَ القاروة الأسود. ويخفي الغطاء البلّوري "خنجراً" زجاجياً لتطبيق مُترف على العنق أو ناحية المعصم الداخلية.
الفئة العطريّة: زهريّ، غنيّ بالمسك.
مصمّمة العطر: ماري سالامان، فيرمنيش.

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سيدتي