منظور جديد للجمال مع Estee lauder

منظور جديد، زاوية مختلفة. الآن تمكن Estée Lauder النساء لتحويل أنفسهن وتحديد مظهرهن بأسلوب جديد تماما. مع تقديم New Dimension المجموعة التحويلية الفعالة التي تساعد المرأة على تغيير منظورها عن نفسها. سيروم واحد خارق-- سيروم New Dimension الخبير لتحديد الشكل + الملء – والشريط السائل الخبير إلى جانب خبيرين لتحديد وتخصيص الشكل—طقم الوجه للنحت + تحديد الشكل و طقم العينين للنحت + تحديد الشكل- يساعدان على الحصول على تحديد وشكل أكثر جمالا. يعملان على البشرة بكل المستويات للمساعدة على إعطائها حجما وبنية بشكل ملحوظ. ، هذه المجموعة الجديدة تعزز وتظهر أفضل ميزات البشرة. إنه تحول متعدد الجوانب، فوريا ومع الوقت. ثوري؟ بالتأكيد. New Dimension يعطي زاوية جديدة متكاملة للجمال.

علم التحول

سر الحصول على تحديد جميل للوجه هو في تعزيز كل من الحجم + الهيكل بشكل مرئي. قالت الدكتور نادين بيرنوديت، نائبة الرئيس لدىأبحاث البشرة الحيوية & العناصر الحيوية، R&D : "علمنا بأن بنية وهيكل البشرة تساعد على إعطاء االبشرة الكثافة والتحديد الذين يميزان البشرة الشبابية، ولكن بفضل أحدث أبحاثنا، فإننا الآن نعلم بأنه من الضروري زيادة الحجم المرئي أيضا لخلق تحول حقيقي." الحجم يمنح البشرة بعدا. لذلك من أجل تعزيز مظهر حدود الوجه، من الضروري تحسين كلا من البنية والحجم.

المجموعة التحويلية

اليوم، أصبح التحول الحقيقي ممكنا. لأول مرة، يساعد New Dimension على الحصول على حدود جميلة للبشرة وشكلا وجه أكثر تحديدا.

• New Dimension Shape + Fill Expert Serum—تركيبة فعالة مركزة تساعد على تحديد مظهر حدود الوجه ليساعد على رفع مظهر الخدين ومنطقة الفكين من خلال تحسين كل من الحجم والبنية أو الهيكل المرئيين.

• New Dimension Expert Liquid Tape—معالجة دقيقة تستهدف حدود الوجه وتمنحها شعورا أكثر بالشد. مع الوقت، يساعد New Dimension Expert Liquid Tape على تعزيز تماسك البشرة وقوة بنيتها وتمنحها مظهرا أكثر نحتا وتحديدا. حول العينين.

• New Dimension Shape + Sculpt Face Kit—ثنائي للتحديد –الكل –في –واحد يشكل على الفور محيطا مثاليا للوجه بدرجتي لون كريميين منسقين بعناية. الألوان الحيادية التي تمنح البشرة تحديدا مضادا للخطأ في كل مرة.

• New Dimension Shape + Sculpt Eye Kit- طقم لتحديد منطقة العينين يساعدعلى إعطاء منطقة العينين مظهرا محددا مثاليا.

منظور جديد للجمال

New Dimension يغير أيضا نظرة المرأة لنفسها وجمالها. لقد تخطت Estée Lauder اختبار العملاء التقليدي، باستخدام اختبار علم الأعصاب المتطور الذي يقيس الاستجابات الفيسيولوجية والعاطفية والذي طالما استخدم لفهم ردات فعل الأشخاص من عمل الدماغ وخلال الجهاز العصبي. قامت Estée Lauder باختبار علم الأعصاب للمرة الأولى لتقيس ردات الفعل الفيسيولوجية والعاطفية لدى النساء بعد استخدام سيروم New Dimension الخبير لتحديد الشكل + الملء*. كانت النتائج جديرة بالملاحظة: 91% ممن شملهن الاختبار* أظهرن تغيرا ايجابيا في السلوك بعد استخدام سيروم New Dimension الخبير لتحديد الشكل + الملء وشعرن بمزيد من الحماس فيما يتعلق بمظهرهن. أيضا أبدين مشاعر من البهجة والدهشة.