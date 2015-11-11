شعرك مميّز مع مجموعة Extraordinary Oil من Elvive

بيروت- سيدتي نت

عندما قرّرت شركة لوريال باريس عام 2014 إطلاق مجموعة جديدة للعناية بالشعر ومصمّمة خصيصاً للسيّدات العربيات في دول مجلس التعاون الخليجي، قامت باختيار كلّ عنصر بعناية تامّة آخذة في عين الاعتبار احتياجاتهنّ ومتطلّباتهن. وبالتالي أبصرت مجموعة Extraordinary Oil من L’Oreal Paris Elvive النور لتقدّم باقة منتجات متكاملة تضمّ الشامبو، البلسم، بديل الزيت، والماسك. وبذلك، تمكّنت لوريال باريس من طرح تشكيلة مبتكرة لم يسبق لها مثيل، بهدف تحقيق حلم كلّ امرأة عربيّة بشعر ناعم، جميل، وصحّي.

لعبت خبرة لوريال الواسعة في الزيوت المغذّية دوراً أساسياً وفعّالاً في ابتكار L’Oreal Paris Elvive لأوّل شامبو مغذٍّ بالزيت بعد تعزيزه بستّة زيوت غنيّة مستخلصة من زهور نادرة. وقد شكّلت عمليّة إدخال الزيوت في التركيبة خطوة أساسية إذ جسّدت تقليداً عربياً قديماً وفعّالاً للعناية بالجمال، تناقلته النساء من جيل إلى جيل. وتبع ذلك إطلاق منتج سطع نجمه في فئته، إذ أعطى نتائج مبهرة، لا نظير لها في الأسواق ولبّى احتياجات العميلات المحلّيات تحديداً.

بعد استعمال L’Oreal Paris Elvive، بدأت السيّدات العربيات بملاحظة الفرق. فشعرهنّ بات مغذّى بعمق ومتجّدداً بدءاً بفروة الرأس ومن الجذور حتّى الأطراف. فبعد أن ازداد لمعاناً وتألّقاً، صحّة، ترطيباً ونعومة فائقة حتّى 48 ساعة، أصبح الشعر سرّ جمالهنّ وجاذبيّتهن التي لا تقاوم. وبالتالي، تمّ استهداف ومعالجة مشاكل الشعر التي تعاني منها النساء محلّياً تحديداً وهي الجفاف، التلف، البهتان والافتقار إلى اللمعان. كما أخذت مجموعة L’Oreal Paris Elvive هذه في عين الاعتبار الآثار الضارّة للعوامل الخارجية في المنطقة مع متابعة الماركة لما يتمثّل في الحماية من الآثار المدمّرة للحرّ، الوقاية، إضفاء النعومة، وإصلاح الشعر حتّى لدى تعرّضه لأعلى درجات الحرارة.

وتقول ممثّلة لوريال باريس في الشرق الأوسط، المغنيّة العربية ومقدّمة البرامج، أروى، في هذا الصدد: "لقد صُمّمت مجموعة Extraordinary Oil من L’Oreal Paris Elvive لنا فقط، نحن السيّدات في المنطقة العربيّة! فما من مجموعة أخرى للعناية بالشعر في الأسواق تستهدف المشاكل الجمالية التي أعاني منها وتعالجها بالطريقة ذاتها؛ وكأنّ الماركة تعي تماماً ما أحتاج إليه. لا عجب إذاً أنّ شعري أصبح أنعم وأكثر لمعاناً وصحّة من أيّ وقت مضى بعد استعمال مستحضرات L’Oreal Paris Elvive."

مع Extraordinary Oil من Elvive، ابتكرت لوريال باريس مجموعة فريدة بكلّ معنى الكلمة. فحتّى الشامبو لا يشبه سواه إذ أنّه يبدأ بإعطاء مفعول منذ اللحظة الأولى، ليغذّي الشعر ويعيد بناء أليافه بينما ينظّفه خلال المرحلة الأولى من العناية بالشعر. ويتابَع المفعول المغذّي بعمق للمجموعة مع الاستعمال المنتظم للبلسم، بديل الزيت، والماسك. ولا شيء أفضل من استعمال المنتجات للشعور بفرق ملحوظ في صحّة، لمعان ونعومة شعرك. فالنتائج ملحوظة، ملموسة، ومبهرة فعلاً.