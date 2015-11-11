مفاجئة من العيار الثقيل : حبس الابن الأكبر لقتيلة كفر المنازلة بدمياط

في مفاجأه من العيار الثقيل فجرتها نيابة كفر سعد في قضية قتل زوج لزوجته داخل مكتب احد المحامين بقرية كفر المنازلة بدمياط , أمر المستشار أحمد حسن وكيل النائب العام بحبس الطفل محمد رمضان مصطفى سعيده15 عام أبن المجني عليها ” بسمة ,ا 33 عاما، ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق وذلك بعد أن جاءت تحريات مباحث كفر سعد تؤكد على أن الطفل هو من قام بااعطاء والده الساطور ليذبح أمة بعد أن كسرت يد سكين صغيرة كانت في يد الأب وكان يقوم بطعن الزوجة بها , حيث أستمر التحقيق مع الطفل لما ما يقرب من 6 ساعات كاملة استمعت فيها النيابة لااقواله وناقشته وفجر الأبن خلال الجلسة العديد من المفاجآت أبرزها أنة حاول إشعال النيران مره في أمة بسبب تردد أحد الأشخاص على منزلها , وبعد ذلك أمرالمستشار معتز خفاجى وكيل النائب العام بحبسه 4 أيام على أن يتم إيداعه بااحد دور الرعاية الخاصة , وعلى جانب متصل أمرت نيابة كفر سعد بحبس الزوج رمضان مصطفى سعيده 38 عاما، عامل زراعى المتهم بقتل زوجتة داخل مكتب احد مكاتب المحامين بكفر المنازلة , حيث أنكر الزوج اشتراك أبنة محمد فى الجريمة مؤكدا أن الطفل كان يجلس على الموتوسيكل الخاص بالأب أسفل منزل المحامية حتى لا يتم سرقته وكان يصعد للمكتب بعد أن كان يعلو صوت الشجار , ثم ينزل مرة أخرى ,

وعلى جانب أخر فقد تقدم محامى المجني علية محمد عبد الباري المحامى بطلب للمحامى العام باتهام أحد الأشخاص بالزنا ويدعى محمد ,الــ , حيث أنه كان على علاقة بالمجني عليها وكانا يقيمان أقامة كأمله داخل أحدى الشقق بدمياط الجديدة ,

ومن المفارقات الغريبة أن أحد اللصوص أستغل حدوث الحادث وانشغال الجميع به وقام بسرقة الموتوسيكل الخاص بالزوج الجاني .

شبكةعيونالإخبارية

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