تعرف على أعراض الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية

أعراض الجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية أحد المشاكل التى تصيب الأنف نتيجة عدة أسباب، وأحيانا يصاب الشخص بالتهاب الجيوب الأنفية بسبب عامل الوراثة أو إصابة أحد أفراد الأسرة بالالتهاب الجيوب الأنفية.>حول ذلك يقول دكتور عمرو جلال يونس، استشارى الأنف والأذن والحنجرة بالمعهد القومى لسمع والكلام، إن التهاب الجيوب الأنفية هو عبارة عن إصابة الغشاء المخاطى بالجيوب الأنفية بميكروب البيموكوكس، مما يتسبب فى تعرض الشخص لبعض الأضرار الصحية الخاصة بالأنف.

وعن أعراض الإصابة بالالتهاب الجيوب الأنفية يقول د.عمرو قائلا: هناك بعض العلامات التى تظهر على الشخص تعطى مؤشر للإصابة بالالتهاب الجيوب الأنفية، وأهمها:

1) الشعور بالصداع أحد أعراض الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

>2) وجود رشح بالأنف لفترة طويلة وبصورة مستمرة.

>3) انسداد الأنف وحدوث صعوبة بالتنفس.

>4) وجود إفرازات مخاطية من الأنف.

>5) أحيانا وجود ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة.

علاج التهاب الجيوب الأنفية

لذلك ينصح د.عمرو قائلا "فى حالة ملاحظة ظهور الأعراض السابق ذكرها ضرورة الذهاب لطبيب مختص لتشخيص حالته الصحية، وتحديد العلاج المناسب لتجنب التعرض لمضاعفات التهاب الجيوب الأنفية".

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