يايا توريه: سأعود للمنتخب الإيفواري في اللحظة المناسبة

(إفي): أعلن الإيفواري يايا توريه لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه سيرتدي قميص منتخب بلاده من جديد عندما "تأتي اللحظة المناسبة".

وقال قائد الفريق الإنجليزي في تصريحات لهيئة لإذاعة البريطانية (بي بي سي) "مستقبلي هناك، سأواصل لعب كرة القدم، ولكن كل شيء سيحين في موعده".

وأكد أفضل لاعب في أفريقيا خلال الأربعة أعوام الأخيرة "لقد تحدثت مع رئيس الاتحاد في هذا الصدد. عندما تحين اللحظة المناسبة (للعودة لصفوف المنتخب) سأعلنها".

وكان توريه (31 عاما) قد غاب عن صفوف منتخب بلاده منذ 8 فبراير الماضي، عندما توجت "الأفيال" بلقبها الثاني، بعد عام 1992، في بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام غانا بركلات الترجيح وهي البطولة التي استضافتها غينيا الاستوائية.

وانضم توريه لصفوف المنتخب الإيفواري للمرة الأولى عام 2004 وخاض خلال تلك الفترة نحو 100 مباراة دولية وأحرز 19 هدفا، حيث لن يكون اللاعب ضمن اختيارات المدرب الفرنسي ميشيل دوساييه لمباراتي التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2018 بروسيا أمام ليبيريا يومي 13 و17 نوفمبر الجاري.