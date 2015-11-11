دونجا: غياب ميسي وأجويرو وتيفيز؟ سنواجه وصيف العالم في ملعبه

(إفي): قلل المدير الفني للمنتحب البرازيلي، كارلوس دونجا، من أهمية الغيابات التي ضربت صفوف نظيره الأرجنتيني قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء غدا الخميس في بوينوس آيريس في سوبر كلاسيكو قارة أمريكا الجنوبية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان منتخب "التانجو" الأرجنتيني قد تلقى ضربة موجعة بغياب ثلاثي الهجوم في الفريق ليونيل ميسي وسرخيو أجويرو وكارلوس تيفيز بداعي الإصابة.

وقال دونجا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء قبل المران الأخير استعدادا لهذه الموقعة "الأرجنتين تلعب في ملعبها ولديها لاعبون كبار آخرون في تشكيلتها، هي وصيف بطل العالم وتقوم بعمل ممتاز".

ويرى دونجا أنه من "المهم للغاية" أن يستعيد منتخب "السيليساو" خدمات قائد الفريق نيمار قبل هذه المباراة، بعد انتهاء فترة إيقافه لأربع مباريات بعد ما بدر منه تجاه لاعبي المنتخب الكولومبي وحكم المباراة خلال المباراة التي جمعتهما في دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2015 في تشيلي منذ عدة أشهر.

وقال دونجا في هذا الصدد "من الجيد أن تعول دائما على خدمات أفضل اللاعبين". وأشار اللاعب الدولي السابق أن المهاجم البرازيلي يمر "بفترة رائعة مع برشلونة" فضلا عن تقديمه "أداء أعلى" مما يقدمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

واعترف المدرب البرازيلي بأنه من الأفضل "نظريا" أن تواجه "منتخبا يواجه صعوبات" ولكن "عمليا" البرازيل تدرك بأن الأرجنتين "ستقدم كل ما لديها" كونها مباراة كلاسيكو.

وقال "ستقدم كل ما لديها بدافع الكبرياء" مذكرا في الوقت ذاته أن منتخب التانجو يعاني من ضغط تحقيق الفوز الأول في التصفيات بعد خسارته في المباراة الأولى أمام الإكوادور في عقر داره "0-2" وتعادله في الثانية أمام باراجواي سلبيا.

ولم يفصح المدرب عن التشكيل الأساسي للمباراة مؤكدا في الوقت ذاته أن البرازيل تملك "نيمار و22 لاعبا آخرين".

وأوضح "لقد اخترت بالفعل التشكيل الأساسي في ذهني. هناك العديد من الخيارات ونقوم بتجربتها، ولكن في ذهني هناك فكرة واحدة أريد تطبيقها والمران يؤكد لك ما تفكر فيه أو يعطيك حلا آخر. ولهذا أطلب من اللاعبين أن يؤدوا بنفس الكيفية مع فرقهم لكي تكون نسبة الخطأ في اختياراتي قليلة".

ومن المحتمل أن يبدأ دونجا المباراة بالتشكيل التالي: أليسون (أو كاسيو) ودانييل ألفيش وميراندا وديفيد لويز وفيليبي لويس ولويس جوستافو وإلياس وويليان ودوجلاس كوستا (أو أوسكار) ونيمار وريكاردو أوليفيرا.